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Kunst am Sonntag am Ludwig-Beck-Platz

10. Mai 2026

Frau mit einem Strauß selbstgemachter Blumen

Joloba bei Kunst am Sonntag zum Muttertag am 10. Mai

© André Ballin (Family & Friends e. V.)

Zum Muttertag zeigen rund 30 Kunstschaffende ihre Produkte auf dem Ludwig-Beck-Platz in Berlin-Steglitz.

Bei einem kleinen Rundgang um den markanten Wappenbrunnen können Mütter und ihre Angehörigen schöne Geschenke an den Marktständen entdecken. Unter den ausgestellten Kunsthandwerksprodukten unterschiedlicher Richtungen befinden sich handgedrehte Keramikunikate, gedrechselte Schalen, gehäkelte Körbe, außergewöhnliche Kopfbedeckungen, vielfältiges Schmuckdesign aus ausgewählten Materialien, Druckgrafiken und Aquarelle, schöne lasergravierte Objekte, Papier- und Buchkunst und handgefertigte Raumlicht-Objekte, Portemonnaies oder andere Geschenkartikel. Ein kleines, ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken begleitet den Kunstmarkt – von herzhaften Brotfladen, Gerichten vom Wagyu-Rind bis zu frisch zubereiteter Pasta. Der Designmarkt findet anlässlich des Weinfrühlings am Ludwig-Beck-Platz statt.

Auf einen Blick

Designmarkt
Kunst am Sonntag
Location
Ludwig-Beck-Platz
Beginn
10. Mai 2026 10:00 Uhr
Ende
10. Mai 2026 20:00 Uhr
Eintritt
Frei

Ludwig-Beck-Platz

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Adresse
Ludwig-Beck-Platz
12203 Berlin

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