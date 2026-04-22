Kunst am Sonntag am Ludwig-Beck-Platz

Bei einem kleinen Rundgang um den markanten Wappenbrunnen können Mütter und ihre Angehörigen schöne Geschenke an den Marktständen entdecken. Unter den ausgestellten Kunsthandwerksprodukten unterschiedlicher Richtungen befinden sich handgedrehte Keramikunikate, gedrechselte Schalen, gehäkelte Körbe, außergewöhnliche Kopfbedeckungen, vielfältiges Schmuckdesign aus ausgewählten Materialien, Druckgrafiken und Aquarelle, schöne lasergravierte Objekte, Papier- und Buchkunst und handgefertigte Raumlicht-Objekte, Portemonnaies oder andere Geschenkartikel. Ein kleines, ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken begleitet den Kunstmarkt – von herzhaften Brotfladen, Gerichten vom Wagyu-Rind bis zu frisch zubereiteter Pasta. Der Designmarkt findet anlässlich des Weinfrühlings am Ludwig-Beck-Platz statt.