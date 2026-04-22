Kunst am Sonntag am Ludwig-Beck-Platz

© dpa
Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
© André Ballin (Family & Friends e. V.)
Zum Muttertag zeigen rund 30 Kunstschaffende ihre Produkte auf dem Ludwig-Beck-Platz in Berlin-Steglitz.
Bei einem kleinen Rundgang um den markanten Wappenbrunnen können Mütter und ihre Angehörigen schöne Geschenke an den Marktständen entdecken. Unter den ausgestellten Kunsthandwerksprodukten unterschiedlicher Richtungen befinden sich handgedrehte Keramikunikate, gedrechselte Schalen, gehäkelte Körbe, außergewöhnliche Kopfbedeckungen, vielfältiges Schmuckdesign aus ausgewählten Materialien, Druckgrafiken und Aquarelle, schöne lasergravierte Objekte, Papier- und Buchkunst und handgefertigte Raumlicht-Objekte, Portemonnaies oder andere Geschenkartikel. Ein kleines, ausgewähltes Angebot an Speisen und Getränken begleitet den Kunstmarkt – von herzhaften Brotfladen, Gerichten vom Wagyu-Rind bis zu frisch zubereiteter Pasta. Der Designmarkt findet anlässlich des Weinfrühlings am Ludwig-Beck-Platz statt.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
© till beck/stock.adobe.com
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
© dpa
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 24. bis 26. April 2026 in der Hauptstadt. mehr