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Kostümverkauf des Karneval der Kulturen

12. April 2026

Kostüme vom Karneval der Kulturen

Die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer vom Karneval der Kulturen liegen im Lagerraum in Berlin-Marzahn.

© Stefanie Schatte

Rund zweihundert Sambakostüme der Tänzerinnen und Tänzer vom Karneval der Kulturen werden in Berlin-Marzahn verkauft.

Das Lager einer Umzugsgruppe des Karneval der Kulturen wird aufgegeben. Deshalb suchen knapp zweihundert Einzelteile von Sambakostümen wie Röcke, Schulterteile, Hüte und andere Kopfbedeckungen ein neues Zuhause. Sie werden kostengünstig abgegeben. Der Preis für Kopfbedeckungen beträgt ca. fünf Euro, aufwändige Unikate kosten ca. 25 Euro. Bitte beachten: Die Bezahlung der Kostüme kann nur bar erfolgen.

Wegbeschreibung

Das Lager befindet sich in Berlin-Marzahn im Haus D auf dem Gelände des GSG Econo-Parks, unweit des S-Bhf. Mehrower Allee. Um dorthin zu gelangen, nimmt man den Weg, der parallel zu den S-Bahn-Gleisen verläuft. Durch das kleine Tor gelangt man zum Haus D.

Auf einen Blick

Designmarkt
Kostümverkauf des Karneval der Kulturen
Termin 2026
12. April 2026
Location
GSG Econo-Park, Haus D
Öffnungszeiten
13 bis 16 Uhr
Eintritt
Kostenlos

GSG Econo-Park, Haus D

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Adresse
Wolfener Straße 32-34
12681 Berlin-Marzahn

Verkehrsanbindungen

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