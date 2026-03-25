Kostümverkauf des Karneval der Kulturen

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Designmärkte in Berlin
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Rund zweihundert Sambakostüme der Tänzerinnen und Tänzer vom Karneval der Kulturen werden in Berlin-Marzahn verkauft.
Das Lager einer Umzugsgruppe des Karneval der Kulturen wird aufgegeben. Deshalb suchen knapp zweihundert Einzelteile von Sambakostümen wie Röcke, Schulterteile, Hüte und andere Kopfbedeckungen ein neues Zuhause. Sie werden kostengünstig abgegeben. Der Preis für Kopfbedeckungen beträgt ca. fünf Euro, aufwändige Unikate kosten ca. 25 Euro. Bitte beachten: Die Bezahlung der Kostüme kann nur bar erfolgen.
Das Lager befindet sich in Berlin-Marzahn im Haus D auf dem Gelände des GSG Econo-Parks, unweit des S-Bhf. Mehrower Allee. Um dorthin zu gelangen, nimmt man den Weg, der parallel zu den S-Bahn-Gleisen verläuft. Durch das kleine Tor gelangt man zum Haus D.
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