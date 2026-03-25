Kostümverkauf des Karneval der Kulturen

Das Lager befindet sich in Berlin-Marzahn im Haus D auf dem Gelände des GSG Econo-Parks, unweit des S-Bhf. Mehrower Allee. Um dorthin zu gelangen, nimmt man den Weg, der parallel zu den S-Bahn-Gleisen verläuft. Durch das kleine Tor gelangt man zum Haus D.