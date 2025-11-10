An kunterbunten Ständen wird alles geboten von spektakulärer Kunst bis Recycling-Kunst. Der Kunstmarkt im Sisyphos beginnt mit einer Vernissage und endet mit der Arty-Afterparty. Verpflegung gibt es vor Ort und auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Den Auftakt zum Kunstwochenende macht der Nachtflohmarkt am Freitag.