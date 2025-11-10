© dpa
Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
Im Berliner Technoclub Sisyphos kann am Wochenende Kunst bestaunt und erworben werden.
An kunterbunten Ständen wird alles geboten von spektakulärer Kunst bis Recycling-Kunst. Der Kunstmarkt im Sisyphos beginnt mit einer Vernissage und endet mit der Arty-Afterparty. Verpflegung gibt es vor Ort und auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Den Auftakt zum Kunstwochenende macht der Nachtflohmarkt am Freitag.
