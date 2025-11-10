Kunstmarkt im Sisyphos

15. und 16. November 2025

Sisyphos

Der Eingangsbereich des Technoclubs Sisyphos in Berlin ist von zwei großen, symbolischen Entenfiguren gekennzeichnet.

© RN/BerlinOnline

Im Berliner Technoclub Sisyphos kann am Wochenende Kunst bestaunt und erworben werden.

An kunterbunten Ständen wird alles geboten von spektakulärer Kunst bis Recycling-Kunst. Der Kunstmarkt im Sisyphos beginnt mit einer Vernissage und endet mit der Arty-Afterparty. Verpflegung gibt es vor Ort und auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Den Auftakt zum Kunstwochenende macht der Nachtflohmarkt am Freitag.

Auf einen Blick

Designmarkt
Kunstmarkt im Sisyphos
Location
Sisyphos
Beginn
15. November 2025
Ende
16. November 2025
Öffnungszeiten
Samstag, von 14 bis 0 Uhr
Sonntag, von 14 bis 6 Uhr (Arty-Afterparty ab 18 Uhr)
Eintritt
5€

Sisyphos

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Hauptstr. 15
10317 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Berliner Augenblick Juni 2011

© dpa

Designmärkte in Berlin

Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt.  mehr

Aktualisierung: 10. November 2025