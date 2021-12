Flagship-Stores in Berlin

Adidas eröffnete seinen ersten Flagship-Store in Berlin. Seit 2014 verkauft das weltweit bekannte deutsche Label auf fast 300 Quadratmetern Schuhe, Sport- und Lifestyle-Kleidung für Frauen, Männer und Kinder. Das große Sortiment im Laden in der Münzstraße in Mitte wird durch Sneaker in limitierter Auflage ergänzt. Adidas hat sich mit dem Konzept seines Flagship-Stores auf Berlins Kiezkultur fokussiert. Für den Store wurde extra ein spezielles Beleuchtungssystem entwickelt. Außerdem bildet eine 3D-Stadtkarte die Ladenumgebung in Form des Adidas Originals-Logo ab.