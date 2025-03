Gemeinschaftsgärten in Berlin

Interkultureller Garten Rosenduft

In Karteikästen liegen kleine Briefchen mit Pflanzensamen. © BerlinOnline/Monika Haider

Der Interkulturelle Garten Rosenduft lädt in den Park am Gleisdreieck, direkt an den Yorkbrücken, zum Gärtnern ein.

Der Gemeinschaftsgarten wurde 2006 vom sozialen Verein südost Europa Kultur e.V. organisiert, um traumatisierten Frauen aus Bosnien und Herzegowina symbolisch dabei zu helfen, wieder neue Wurzeln auf fremden Boden zu schlagen und Kontakte zu Nachbarn aufbauen zu können.

Mittlerweile sind viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten aus der Nachbarschaft an dem 2.000 m² großen Gelände beteiligt. Sie machen die Gartenarbeit, organisieren Feste, wie z.B. den Langen Tag der StadtNatur sowie das Erntedankfest im Herbst, und laden zu Töpferkursen, Pflanzenbörse oder Imkereiworkshops ein.

Informationen

Kartenansicht Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© visitBerlin, Foto: Dagmar Schwelle Urban Gardening Auch ohne eigenen Garten kann man sich an der Begrünung der Hauptstadt beteiligen und sich selbst mit Obst und Gemüse versorgen. mehr

© dpa Parks & Gärten Gartenkultur in Vollendung oder Wiesen, Bäume und Blumen: In Berlins Parks und Gärten ist Platz für alles. mehr