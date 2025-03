Offener Garten Weißensee

Der Offene Garten im KuBiZ ist ein gemeinschaftlicher Ort, an dem Gemüsebeete, Obstbäume, Kräuter und viele weitere Pflanzen gedeihen. Hier teilen die Teilnehmer ihre Zeit, Freude und Wissen über Pflanzen und Natur, während sie sich gemeinsam um das Gelände kümmern. Wer mithelfen möchte, sei es beim Gärtnern, Bienenhalten oder anderen Projekten, ist herzlich eingeladen, sich zu engagieren und mitzuwirken. Jeden zweiten Samstag im Monat findet um 12 Uhr ein Treffen statt, an dem gemeinsam organisiert wird, was anfällt.