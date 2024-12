Die Übergabe eines ca. 2.600 Quadratmeter großen Brachgeländes in Berlin-Friedrichshain unweit des Ostkreuzes an den Verein Bürgergarten Laskerwiese e.V. fand im Jahr 2006 statt. Heute besteht die grüne Oase für die Nachbarschaft im Rudolph- und Laskerkiez aus einer öffentlichen Grünfläche mit Liegewiesen, Bolzplatz, Grillmöglichkeiten und einem kleinen Teich und aus einem Nachbarschaftsgarten, in dem auf ca. 35 kleinen Parzellen Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam Gemüse, Kräuter und Obst anbauen.



In diesem Garten geht es um generationsübergreifendes, nachbarschaftliches Gärtnern mit Menschen unterschiedlicher Sozial- und Altersstruktur.



Im Nachbarschaftsgarten entscheiden die Menschen aus dem Kiez und der Umgebung selbst, was sie auf den ca. 10 Quadratmeter großen Parzellen anbauen. Es gibt gemeinsame Gartentage zum Austausch und um sich gegenseitig mit Workshops, Saatgut, Setzlingen und Tipps und Tricks beim Gartenbau zu helfen.



Der Verein pflegt aber auch den öffentlichen Park: Dort wird der Rasen gemäht, die Bäume geschnitten, Blumenrabatte gepflanzt und für Ordnung und Sauberkeit im Park gesorgt.



Das Modell aus Nachbarschaftsgarten und öffentlichem Park ist einzigartig in Berlin.