Bürgergarten Helle Oase

Der nach Permakulturprinzipien gestaltete Garten entstand im Jahr 2012 auf einer einst verwilderten Stadtbrache in der Großsiedlung Hellersdorf nach Ideen von BürgerInnen. Neben bunten Gemeinschaftsbeeten, barrierefreien Tischbeeten, Streuobst- und Wildblumenwiese bietet das Projekt einen Kinderspielplatz mit Elementen auch für die Kleinsten, sowie verschiedene Bewegungs- und Sportmöglichkeiten.



In der Nachbarschaftswerkstatt wird gebastelt und gebaut. Wer Unterstützung benötigt, bekommt Hilfe zur Selbsthilfe. Gemütlich wird es, wenn Familie und Freunde an Feuerstelle und Grillplatz zusammenkommen.