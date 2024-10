Ursprünglich wollten die Initiatoren ihren Garten hoch oben auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums im Wedding ganz in der Nähe aufbauen. Leider sprachen statische Bedenken dagegen. Der ursprüngliche Name ist geblieben.



Im Kern geht es der Organisation um „das gute Leben für alle“. Es geht um das gemeinsame Gärtnern und Ernten, faire Preise, gutes Leben auch für Pflanzen und Tiere, Vielfalt und ökologischen Reichtum und vieles mehr.



himmelbeet versteht sich als Plattform in der Nachbarschaft, arbeitet aber auch intensiv an den Themen gesellschaftliche Transformation und Zukunft der Stadt. Der Garten besteht aus einem gemeinschaftlich bewirtschafteten Teil und einzeln vermieteten Pachtbeeten.



Es geht um ökologische Erzeugung von Nahrungsmitteln in der Stadt sowie um den Anbau regionaler und alter Kultursorten. Hier finden Menschen aller Altersstufen zusammen: beim Gärtnern, Upcycling, gemeinsamen Kochen, in Workshops zu Themen wie Umweltbildung und Ernährung, im Gartencafé und bei Kulturveranstaltungen.