Ursprünglich wurde der Prinzessinnengarten 2009 als mobiler urbaner Garten auf einer knapp 6000m² großen Brachfläche am Moritzplatz in Kreuzberg von Nomadisch Grün gegründet.



Neben unzähligen Hochbeeten gab es Bienenvölker, ein Gartencafé und eine Lernküche zur Verarbeitung der lokalen Ernte. In Workshops und Vernetzungstreffen wurde Wissen rund um die partizipative und nachhaltige Stadtgestaltung vermittelt.



Nach 10 Jahren Aktivität in Kreuzberg wurde ein neuer Standort gesucht und auf dem Neuen St. Jacobi Friedhof in Berlin-Neukölln gefunden.