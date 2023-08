Offener Bücherschrank Blankenfelder Straße

Der öffentliche Bücherschrank in Französisch Buchholz, im Hintergrund die Lori-Voliere. © BerlinOnline

Am öffentlichen Bücherschrank in der Blankenfelder Straße in Französisch Buchholz zwitschert es: In der Voliere hinterm Zaun sind bunte Loris zu Hause.

In der Blankenfelder Straße 4, ganz in der Nähe der Kreuzung Haupstraße / Berliner Straße in Französisch Buchholz steht ein öffentlicher Bücherschrank mit mehreren Lesebänken. Die kleine Nische, die vom Gehweg abgeht, ist umrahmt von Gartengrün und einer besonderen Geräuschkulisse: Direkt hinter dem Zaun steht eine Vogelvoliere mit Loris, die von Vogelzüchter Holger Lusche zur Freude von Lesefreunden, Schulkindern und Schaulustigen aufgestellt wurde.

