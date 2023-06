Spandauboxx auf dem Földerichplatz

Die Bücherboxx auf dem Földerichplatz in Wilhelmstadt hat rund um die Uhr geöffnet und lädt zum Büchertausch ein. Ein Plätzchen zum Lesen gibt es auch: Die Bücherzelle ist an drei Seiten von Bänken umgeben. Die Spandauboxx ist ein Projekt vom Institut für Nachhaltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur (INBAK) und steht schon seit 2012 am Platz.