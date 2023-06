Bücherboxx OSZ TIEM

Das Oberstufenzentrum TIEM Technische Informatik, Industrieelektronik, Energiemanagement in Haselhorst ist Heimat einer gläsernen Bücherzelle. Sie steht in der Mensa, ist also nicht rund um die Uhr und für jeden zugänglich. Das OSZ beteiligt sich übrigens regelmäßig am Bau neuer Bücherboxxen. Die Schüler:innen des Oberstufenzentrums konzipieren und installieren die Solaranlagen für die Bücherschränke und sorgen so für die notwendige Beleuchtung.