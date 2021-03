Oldtimer Show in Paaren im Glien

Bereits seit 20 Jahren zieht die Oldtimer Show Liebhaber und Sammler in ihren Bann. Dieses Jahr findet sie im Juni und im Oktober statt.

2021 verwandelt sich das 22 Hektar große Gelände des Erlebnisparks in Paaren/Glien in eine historische Ausstellung mit antiken und liebevoll gepflegten Automobilen vergangener Epochen. Die Ausstellungsstücke stammen von privaten Sammlern aus ganz Deutschland, die anreisen, um ihre liebsten Fahrzeuge einem begeisterten Publikum zu präsentieren. Wer selbst mit seinem Oldtimer dabei sein will, kann sich online registrieren und bekommt den Eintrittspreis geschenkt.