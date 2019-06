Wer saust am schnellsten die Wasserrutsche runter? Bei dem Wettbewerb im Waldbad Templin kommt es auf die richtige Technik an. Ein bisschen Glück hilft natürlich auch.

Das Waldbad Templin ist Austragungsort der 9. Potsdamer Wasserrutschmeisterschaft. Bei dem Rennen um den Siegerpokal kommt es unter anderem auf die richtige Körperspannung und die Kurvenlage an. Alles andere ist Glück. Die Wasserrutsche ist 65 Meter lang. Gerutscht wird in drei Durchläufen, von denen am Ende die Bestzeit ausgewählt wird.