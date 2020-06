Spektakuläre Flugmanöver, hohes Tempo, der Duft von Kerosin - und das in Brandenburg. Das Red Bull Air Race macht Station am Lausitzring.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, wurden viele Veranstaltungen in Brandenburg abgesagt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen direkt an den entsprechenden Veranstalter oder besuchen die Website des Veranstaltungsortes.

Statt Autos oder Motorrädern rasen beim Red Bull Air Race am Lausitzring Propellerflugzeuge um die Wette.

Wenn sie den mit aufblasbaren Pylonen (Air Gates) markierten Kurs abfliegen, erreichen die Piloten mit 350 PS unter dem Hintern auf gerader Strecke Geschwindigkeiten von 370 km/h. In engen Kurven wirken Beschleunigungskräfte von bis zu 10 g - und das bei spektakulären Manövern knapp über dem Boden.

Programm und Öffnungszeiten für das Air Race

Der Rennsamstag ist für Training und Qualifying reserviert. Am Sonntag finden die Rennen und Siegerehrungen statt. Das Gelände ist an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Weitere Informationen folgen in Kürze.