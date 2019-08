Höhepunkte des Elbebadetages am Nedwighafen in Wittenberge sind die Schwimmwettkämpfe, das Drachenbootrennen und die Badewannenregatta.

Straße in Wittenberge in der Prignitz (Brandenburg)

Am Hafen in Wittenberge in der Prignitz (Brandenburg)

Restaurant am Hafen in Wittenberge in der Prignitz (Brandenburg)

Der Elbebadetag in Wittenberge hat inzwischen Tradition. Im Jahr 2000 sprangen einige Mutige in Hinzdorf ein paar Kilometer südöstlich von Wittenberge vom dortigen Bootsanleger in die Elbe und ließen sich bis in die Prignitzstadt treiben. Seitdem hat sich die einst spontane Aktion als "Elbebadetag" zu einem dreitägigen Sport- und Volksfest mit vielen verschiedenen Veranstaltungen im und am Wasser entwickelt.