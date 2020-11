Adonisröschenfest in Lebus

Termin noch nicht bekannt

Das Adonisröschenfest in Lebus ist der äußerst seltenen Blume gewidmet, die im April an den Oderhängen in voller Blüte steht.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, wurden viele Veranstaltungen in Brandenburg abgesagt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen direkt an den entsprechenden Veranstalter oder besuchen die Website des Veranstaltungsortes.

Die gelbe Blütenpracht der Adonisröschen an den Oderhängen führt im Frühjahr und vor allem zum Adonisröschenfest im April viele neugierige Besucher nach Lebus in Märkisch-Oderland. Die bei Lebus und im nahe gelegenen Mallnow wachsenden Frühlingsblumen sind weithin einzigartig, weil sie normalerweise nur vereinzelt oder in kleinen Gruppen wachsen. Die Oderhänge gelten als das größte zusammenhängende nördlichste Verbreitungsgebiet der geschützten Adonisröschen in Europa.

Standort und Blütezeit der Adonisröschen in Lebus Wer sich die Adonisröschen ansehen möchte, fährt auf der B 112 bis zur Abfahrt Unterkrug südlich von Lebus und dort bis zum ausgeschilderten Parkplatz. Von dort aus führt der Adonisröschen-Themenpfad zu den Oderbergen, wo die Blumen stehen. Der Rundweg, dauert etwa 1,5 Stunden. Die Blühzeiten an den einzelnen Standorten sind etwas unterschiedlich. Je nach Dauer des Winters beginnt die Blüte frühestens Ende März, auf den nach Norden exponierten Hängen sind auch Mitte Mai noch vereinzelt Blüten zu finden. Hauptblütezeit ist Mitte April.

