Rosengarten-Festtage in Forst

28. bis 30. Juni 2019

Zu den Rosengarten-Festtagen am letzten Wochenende im Juni stehen in der Lausitzstadt Forst tausende der edlen Blumen in voller Blüte.

Zurück Weiter © dpa Der Rosengarten in Forst (Lausitz) ist weit über die Ländergrenzen hinaus bekannt.

© dpa Besucher gehen durch den Ostdeutschen Rosengarten in Forst

© dpa Besucher im Rosengarten Forst.

Im über 100 Jahre alten Ostdeutschen Rosengarten in Forst können Besucher vom 28. bis zum 30. Juni 2019 kunstvoll gestaltete Kreationen regionaler Gartenbaubetriebe aus insgesamt 40.000 Rosen mehrerer hundert Sorten bewundern. Die entfalteten Blüten bilden auch die farbenprächtige Kulisse für ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Kulturprogramm.

Rosengarten-Festtage 2019 Die Rosengartenfesttage werden mit der Schnittrosenschau im Besucherzentrum eröffnet. Zum Programm danach gehören Open-Air-Theateraufführungen, Konzerte, Livemusik sowie Licht- und Farbspiele im historischen Parkensemble. So werden die Wege im Romantik-Park zur Nacht der 1000 Lichter von tausenden Kerzen gesäumt, die den Rosengarten in ein stimmungsvolles Licht tauchen. Ein weiterer Höhepunkt ist das farbenprächtige Höhenfeuerwerk.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Tickets für die Rosengarten-Festtage 2019 sind in der Forster Touristinformation und im Besucherzentrum des Ostdeutschen Rosengartens erhältlich. Am Freitag und am Sonntag kostet eine Tageskarte 7 Euro, am Samstag 10 Euro. Daneben gibt es Familien- und Gruppenkarten sowie Ermäßigungen u.a. für Schüler, ALG-II-Empfänger und Menschen mit Behinderungen. Der Rosengarten ist täglich ab 9 Uhr geöffnet.

