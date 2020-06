Drachenbootrennen am Schwielochsee

Das Drachenbootrennen in Jessern am Schwielochsee lädt im Sommer Wassersport-Fans aus ganz Deutschland zum Wettkampf.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, wurden viele Veranstaltungen in Brandenburg abgesagt. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen direkt an den entsprechenden Veranstalter oder besuchen die Website des Veranstaltungsortes.

Das Drachenbrootrennen in Jessern am Schwielochsee ist einer der Klassiker im Brandenburger Sommer. Neben aktiven Drachenbootsportlern richtet sich die Regatta vor allem an Familien, Freundeskreise, Vereine sowie Firmen- und Jugendgruppen, die in mehreren Kategorien um die Siegerpokale kämpfen können.

Wettkämpfe in mehreren Rennklassen

Beim Drachenbootrennen stehen Wettkämpfe in verschiedenen Rennklassen auf dem Programm. In der bekannten Mixed-Class Fun mit mindestens sechs Frauen an Bord und der Open-Class Fun ohne Teilnahmebeschränkung können Teams mit 12-16 Personen plus Trommler gegeneinander antreten. In der neuen Mixed-Class Sport sowie der Open-Class Sport sind zwei Teammitglieder mehr erlaubt. Zudem können die Mannschaften in diesen Rennklassen ihre eigenen Paddel mitbringen, sofern diese den DBV-Standards entsprechen.