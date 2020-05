Langer Sandstrand, klares Wasser und ganz viel Wald: Vor allem Familien, Taucher und Naturfreunde lieben die "kleine Ostsee" in der Nähe von Frankfurt an der Oder.

Wer lieber aktiv ist statt zu baden oder am Strand in der Sonne zu liegen, kann die Tennisplätze, Volleyballplätze, Fußballfelder sowie die Angebote der Tauch- und Surfschule und des Boots- oder Fahrradverleihs an der "kleinen Ostsee" in Anspruch nehmen. Bei Tauchern ist der bis zu 57 Meter tiefe See vor allem beliebt, weil es viel zu sehen gibt: Die Sichtweite beträgt etwa 10 Meter und der Fischbestand ist beeindruckend. Der größte Bewohner ist der Hecht. Mit etwas Glück finden Taucher Exemplare von einem Meter und mehr.

Katjasee: Geheimtipp für Ruhesuchende

Östlich bzw. südöstlich des Helenesees liegt der Katjasee. Die Seen sind durch einen schmalen Durchstich miteinander verbunden. Der Katjasee liegt mitten im Wald, eine Badestelle zu finden, ist deshalb gar nicht so einfach: Das Ufer ist an vielen Stellen zugewachsen. Wer dort baden will, sucht sich am besten ab Brieskow-Finkenherd zu Fuß oder mit dem Fahrrad eine Stelle am Ufer. Die Anreise mit dem Auto ist nicht möglich. Etwas Vorsicht ist an beiden Seen geboten: Wie an der Südseite des Helenesees besteht auch am Katjasee die Gefahr, dass unterseeische Kiesmassen abrutschen.