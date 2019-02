Fallschirm- und Tandemspringen in Brandenburg

Ungefähr 45 Minuten vor den nördlichen Toren Berlins liegt das Gelände des Flugplatzes Gransee. Tandem- und Fallschirmsprünge sind von April bis Oktober an sieben Tagen in der Woche möglich. In der Nähe des Flugplatz-Areals liegt ein Campingplatz im Grünen.Tandem- /Fallschirmsprung aus 4000m HöheSprungvideoFotosWintermonate: Vermittlung von Trainingscamps in Spanien, Italien und den USARestaurant auf dem GeländeCampingplatz auf dem Gelände