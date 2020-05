Nordöstlich von Potsdam und in unmittelbarer Nähe zur Havel liegt Sacrow, das für seine Heilandskirche und das Schloss berühmt ist.

Sacrow ist ein Ortsteil von Potsdam, der in die wald- und seenreiche Landschaft nordöstlich der brandenburgischen Landeshauptstadt eingebettet liegt.

Heilandskirche am Port von Sacrow

Die Heilandskirche wurde im Jahr 1844 im Auftrag von Friedrich Wilhelm IV. nach den Plänen von Ludwig Persius am Port von Sacrow erbaut. Die im italienischen Stil errichtete Kirche steht auf einer in den Jungfernsee hineinragenden Terrasse im Sacrower Schlosspark, der Teil des Unesco-Welterbes Potsdamer Havellandschaft ist. Seit ihrer Restaurierung in den 1990er Jahren ist die Heilandskirche wieder ein Ort für Gottesdienste, Konzerte und Trauungen.