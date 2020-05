Badeseen im Schlaubetal

In vielen der Seen im schönen Schlaubetal darf gebadet werden. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass man sich in einem Naturschutzgebiet befindet.



Großer Müllroser See Am Großen Müllroser See gibt es zwei Strandbäder, eines am Ost- und eines am Westufer. Das Freibad am Ostufer hat einen naturbelassenen und weitläufigen Strand mit einer großen Liegewiese. Auch ein Spielplatz und verschiedene Sportplätze sind vorhanden. Wer Wert auf Wasserport legt, ist mit dem Strandbad am Westufer besser bedient. Für Kinder gibt es hier einen Nichtschwimmerbereich und eine Wasserrutsche, auch ein Sprungturm ist vorhanden.

Schervenzsee Der Schervenzsee ist ein klassischer Waldsee. Die Badestelle mit feinem Sandstrand befindet sich bei den Bungalows in Schernsdorf ganz im Norden des Sees.

Großer Treppelsee Der Große Treppelsee ist ein kleiner ruhiger Waldsee. Die unbewachte Badestelle ist am Zeltplatz in Bremsdorf am Südostufer des Sees zu finden.

Weitere Badestellen: Rhädensee, Groß Muckrow, Badestelle am Westufer

Göhlensee, Göhlen, Badestellen am Nord- und Ostufer

Henzendorfer See, Henzendorf, Badestellen am Südufer

Großsee, Schönhöhe, Badestellen am Nord- und Ostufer

Pinnower See, Pinnow, Badestelle am Ostufer

Informationen

Müllrose auf der Karte: Zum Stadtplan

Anreise: Mit der Bahn: Wer mit der Bahn Richtung Schlaubetal möchte, fährt zunächst bis Frankfurt/Oder und steigt dort in einen Zug nach Müllrose um.



Mit dem Auto: Das Schlaubetal liegt an der Bundesstraße B 246, etwa 20 Kilometer vor Eisenhüttenstadt.