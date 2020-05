Der längste See Brandenburgs liegt der Ruppiner Schweiz zu Füßen.

Der Ruppiner See befindet sich nordwestlich von Berlin. Die Fontanestadt Neuruppin liegt am nordwestlichen Ufer des Gewässers.

Der 14 Kilometer lange und recht schmale Ruppiner See ist der längste See Brandenburgs und Teil des Flüsschens Rhin. Unmittelbar an der Nordspitze des Sees beginnt die Ruppiner Schweiz, eine hügelige Landschaft. Südlich der Stadt Neuruppin liegt die Niedermoorlandschaft Rhinluch mit seiner artenreichen Sumpf- und Wiesenlandschaft.

Wassersport auf dem Ruppiner See

Angebote für Wassersportler sind ebenfalls vorhanden. Besucher können die wasserreiche Gegend um Neuruppin mit dem Motor- oder Segelboot, Tretboot oder Kanu erkunden. Die Boote und Kajaks können auch an mehreren Stellen am Seeufer ausgeliehen werden. Und wer lieber nur gucken will, gleitet einfach mit dem Ausflugsdampfer über den Ruppiner See.