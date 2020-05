Auf den Pfaden der "Weißen Mönche" führt der Mönchsradweg vom Kloster Neuzelle durch das Schlaubetal bis nach Müllrose.

Der Mönchsradweg ist eine ca. 100 Kilometer lange Rundtour, die auch durch das Schlaubetal in Brandenburg führt. Das romantische Bachtal steht dabei im Kontrast zu den weiten Oderauen an der Grenze zu Polen ganz in der Nähe. Sehenswert sind unter anderem die Planstadt Eisenhüttenstadt mit ihrem historischen Ortsteil Fürstenberg sowie das Kloster Neuzelle am Ausgangspunkt.