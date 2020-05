Im Lausitzer Seenland entsteht seit den 1970er Jahren durch die Flutung ehemaliger Tagebaue ein Paradies für Wassersportler.

Das erste schwimmende Haus am Partwitzer See. Das Projekt gehört zur "Aqua Terra Lausitz", ebenso wie eine Wasserski-Anlage, eine Military-Reithalle und ein Country-Campingplatz.

Blick aus einem Hubschrauber auf den Sedlitzer See nahe dem südbrandenburgischen Großräschen. Die rötlich gefärbten Flächen im Wasser entstehen durch Eisenhydroxidschlamm. Der Sedlitzer See war früher ein Tagebau.

Der Stadthafen am Senftenberger See in der Niederlausitz.

Paradies für Wassersportler

Auf einigen der Seen kommen die Liebhaber von Motorbooten, Wasser- oder Jetski auf ihre Kosten, aber auch Segler und Surfer - auf so relativ engem Raum ein in Deutschland fast einmaliges Nebeneinander. Selbst Wasserwanderer werden hier ein Zuhause finden, wenn in einigen Jahren insgesamt zehn der Seen im Lausitzer Seenland durch schiffbare Kanäle miteinander verbunden sind.