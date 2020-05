Auf über 3500 Kilometern schlängelt sich der Europaradweg R1 zwischen Calais und St. Petersburg durch Europa - und auf fast 210 davon auch durch Brandenburg.

Allein in Deutschland schlägt der Europaradweg R1 auf 960 Kilometern einen Bogen durch fünf Bundesländer - unter anderem durch Brandenburg. Der Fernradweg führt von der niederländischen Grenze in das Münster- und Weserbergland, geht am nördlichen Harzrand vorbei und zieht sich anschließend weiter durch den Fläming, die Märkische Schweiz und den Oderbruch bis zur polnischen Grenze. Die Etappe in Brandenburg bietet Radlern besonders viel Interessantes in Sachen Kultur und Natur.