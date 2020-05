Der 57 Kilometer lange Rhinluch-Radweg von Hennigsdorf in die Fontanestadt Neuruppin ist eine schöne Tagestour mit kontrastreichem Programm.

Zwischenstopps auf dem Rhinluch-Radweg einplanen

Für die Tour sollte man letztlich etwas mehr Zeit einplanen, da Oranienburg mit seinem Schloss und Schlosspark oder Kremmen mit seiner Altstadt sowie dem deutschlandweit größten noch erhaltenen Scheunenviertel einen längeren Aufenthalt wert sind. In Neuruppin lässt es sich prima im Tempelgarten und der Klosterkirche direkt am Wasser entspannen. Auf dem Weg dahin können Radfahrer die Ruhe im Rhinluch und am Ruppiner See genießen.