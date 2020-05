Weite, flachwellige Landschaft mit lebendigen Städten und verträumten Dörfern: Der Elbe-Müritz-Rundweg überwindet die Landesgrenzen auf schönste Weise.

Sehenswerte Orte am Elbe-Müritz-Radweg

Der Rundkurs zieht sich durch die brandenburgische Prignitz (rund 190 Kilometer) und Mecklenburg-Vorpommern (rund 220 Kilometer) und verbindet dabei die Flusslandschaft Elbe mit der Müritzer Seenkette. Sehenswerte Orte auf der Strecke sind Wittenberge, Parchim, Pritzwalk, die Burg in Plau am See, Bad Wilsnack mit seiner Wunderblutkirche sowie die Müritzer Städte Waren und Röbel mit ihren romantischen Altstädten.