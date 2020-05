Babelsberg - Park Babelsberg (Tour)

Die Tour führt durch den von Lenné und Fürst Pückler-Muskau gestalteten Park am Schloss Babelsberg.

Wilhelm I., ab 1861 preußischer König und ab 1871 deutscher Kaiser, ließ das Schloss Babelsberg (4) von K. F. Schinkel als Sommersitz anlegen. Es wurde mehrfach erweitert. So entstand ein kompliziert gestaffelter Bau mit 99 Zimmern im englischen Stil. Von hier aus bieten sich eindrucksvolle Blicke auf die Potsdamer Kulturlandschaft. Der Park Babelsberg trägt die Handschriften der Gartengestalter Peter Joseph Lenné und Fürst Pückler-Muskau. Der Park ist vielgestaltig und urwüchsig und mit romantischen Details wie Pleasureground, Terrassen und Eichenbüschen versehen. Der Spaziergang durch den Park ist eine Tour durch die Geschichte. Entlang des Havelufers kommt man vorbei am Kleinen Schloss (5), erbaut für das Kronprinzenpaar Friedrich und Victoria. Es ist heute Restaurant und Café.

Matrosenhaus und Flatowturm

Entlang des Havelufers kommt man am Matrosenhaus (6) vorbei. Von hier aus stachen die kaiserlichen Boote in See. Bergauf kommt man über eine restaurierte Brücke (7), die den Namen Bismarcks trägt, Ort einer historischen Begegnung. Auf ihr soll ihn 1862 der Kaiser bewogen haben, Reichskanzler zu werden.



Hoch oben auf dem angrenzenden Hügel steht der Flatowturm (8). Von seiner Spitze bietet sich ein phantastischer Rundum-Blick über Potsdam. (Von Mitte Mai bis Mitte Oktober an Wochenenden geöffnet.)