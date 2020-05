Hennigsdorf: Wanderung durch das Teufelsbruch

Wanderung für Botanikinteressierte: Das Teufelsbruch im Nordwesten Berlins ist ein botanisches Flächennaturdenkmal mit einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen.

Route der Tour 1

Wir verlassen Hennigsdorf in westlicher Richtung über den Bötzower Weg und gelangen zum Forsthaus Blocksbrück.



Links führt ein Weg in den Wald, immer in Sichtweite zum Muhrgraben mit seinen Teichen – dem »Botanischen Flächennaturdenkmal Teufelsbruch«. In der sumpfigen Graslandschaft findet sich eine Vielfalt von Pflanzen und Tierarten.



Hinter einer Pferdekoppel erreichen wir am Waldausgang die Apfelallee und gelangen zum Havelkanal.



An der Kanalbrücke müssen wir uns entscheiden: Entweder noch die Kirche (13. Jh.) in Nieder Neuendorf besuchen oder den Rückweg entlang der Spandauer Allee einschlagen.