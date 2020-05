Strausberg zu Fuß erkunden: Die Strecke führt vom Bahnhof Hegermühle über den Herrensee zum S-Bahnhof Strausberg Stadt.

Route der Tour 1

Vom S-Bahnhof Hegermühle geht es am Wohngebiet Herrensee vorbei durch die Unterführung zum Forsthaus Schlag.



Hier folgen wir der Markierung »grüner Punkt« und überqueren das Annafließ am Forsthaus. Linker Hand erreichen wir nach wenigen Minuten das Wehr am Herrensee.



Von hier aus geht es am Ostufer des Sees entlang, einem geschützten Feuchtgebiet.



Vom nördlichen Ende des Sees aus wandern wir weiter der Markierung »grüner Punkt« folgend durch ein Waldgebiet und Gartenanlagen bis zur S-Bahnunterführung.



Hier biegen wir rechts ab und gehen weiter geradeaus, bis wir nach ca. 10 Minuten den S-Bf Strausberg Stadt erreichen.