Die 66 Kilometer lange Schorfheidetour führt durch eines der größten Naturschutzgebiete Deutschlands, das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.

Die Schorfheidetour ist ein 66 Kilometer langer Fahrradrundkurs, der durch die für die Schorfheide typische Landschaft führt: schnurgerade Alleen, glasklare Seen und herrliche Kiefern- und Mischwälder.

Streckenverlauf der Schorfheidetour

Als Startpunkt für die Schorfheidetour kommen zum Beispiel Joachimsthal und Groß Schönebeck infrage. Vom Bahnhof Joachimsthal führt der Weg (in Uhrzeigerrichtung) am Ufer des Werbellinsees entlang nach Altenhof, Eichhorst und dann fast 20 Kilometer durch die Schorfheide bis Groß Schönebeck. Weitere Stationen sind Groß Dölln, Gollin und Friedrichswalde, ehe der Weg am Grimnitzsee vorbei wieder nach Joachimsthal führt.