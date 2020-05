Lübbenau und Lehde

Die heimliche Hauptstadt des Spreewaldes, wie Theodor Fontane den Ort schon bei seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg bezeichnete, ist Ausgangspunkt zahlreicher Ausflüge in das "Venedig Brandenburgs".

Die Kahnfährfrau Doris Kasprick steuert in original Spreewälder Tracht einen Kahn über ein Fließ im brandenburgischen Lehde.

Eine Kahnfährfrau in Festtagstracht auf einem Kahn im Spreewalddorf Lehde.

Touristen mit Paddelboote schwimmen in einer Schleuse nahe Lübbenau im Spreewald. Das Biosphärenreservat mit seinen rund 1.000 Fließkilometern und der einzigartigen Landschaft ist ein beliebtes Tourismus- und Naherholungsgebiet.

Touristen in einem Kahn im Spreewald in Lübbenau

Ein etwa 60 Jahre alter Magnolienbaum in voller Blüte im Zentrum der Spreewaldstadt Lübbenau.

Lübbenau wird überwiegend von Sorben und deren Nachkommen bewohnt. Das zeigt unter anderem die zweisprachige Beschilderung im Ort. Südlich der Stadt liegt Schloss Lübbenau. Das Schloss ist Sitz der Familie zu Lynar, die bis 1945 die Standesherrschaft innehatte und deren Nachkommen heute das Schlosshotel betreiben. Das klassizistisch umgebaute Schloss aus der Zeit um 1820 liegt in einem großen englischen Landschaftspark.

Kahnfahrten und Wanderungen ab Lübbenau

Lübbenau ist ein beliebter Startpunkt für Touren mit dem Kahn, zu Fuß oder auf dem Rad durch den Oberspreewald. Am Fährhafen geht es in den Sommermonaten recht turbulent zu. Wer sich über Ausflugsmöglichkeiten informieren möchte: Das zentrale Informationszentrum des Biosphärenreservates Spreewald befindet sich in der historischen Altstadt unweit vom Marktplatz mit seinen zweigeschossigen Bürgerhäusern und der Nikolaikirche.