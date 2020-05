Klein aber fein: Der Naturpark Märkische Schweiz, ist Brandenburgs kleinster und ältester Naturpark mit einer vielseitigen Landschaft, die ideal zum Wandern und Baden ist.

Eine der Wanderrouten, die in Buckow am Strandbad startet, führt rund um den Schermützelsee. Der sogenannte Panoramaweg ist nur knapp acht Kilometer lang, erfordert aber wegen des ständigen Aufs und Abs eine gute Kondition. Belohnt wird man mit wundervollen Ausblicken auf den See. Die Route ist mit einem grünen Punkt markiert.

Baden und Wassersport in der Märkischen Schweiz

Wer das Wasser der Märkischen Schweiz genießen will, hat Bademöglichkeiten in den Strandbädern von Buckow, Waldsieversdorf und an den Badestellen am Großen Klobichsee in Münchehofe sowie am Klostersee in Altfriedland. Ruderboote können am Schermützelsee (Strandbad Buckow) und am Großen Däbersee (Strandbad Waldsieversdorf) geliehen werden. Auf dem Schermützelsee sind außerdem Dampferfahrten möglich.