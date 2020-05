Natur pur. Die Landschaft im Biosphärenreservat nordöstlich von Berlin ist vielfältig - und ideal zum Wandern. Bekannte Sehenswürdigkeiten wie das Kloster Chorin liegen in dem Gebiet.

Der Große Döllnsee, der als auch Großdöllner See bekannt ist, liegt in der waldreichen Schorfheide (Brandenburg).

Bootshaus, Steg und Badeinsel am Großen Döllnsee in der Schorfheide (Brandenburg).

Auf dem Grimnitzsee in Althüttendorf nahe Joachimsthal im Biosphärenreservat Schorfheide/Chorin schwimmen Wildgänse und Kormorane. Vom Hochstand in Althüttendorf hat man eine gute Sicht.

Das Biosphärenreservat erstreckt sich im Nordosten Berlins zwischen den Städten Templin, Angermünde und Eberswalde. Über 230 Seen, Moore, Wiesen und eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands zeichnen die eiszeitlich geprägte Landschaft aus. Der Wald umfasst etwa die Hälfte des Schutzgebiets. Bis zu 600 Jahre alte Eichen stehen noch dort. Zu den bekanntesten Seen im Biosphärenreservat zählen der Werbellinsee und der Parsteiner See, der außerdem der größte See Brandenburgs ist.