Kinder-Halloween im Filmpark Babelsberg

In den Sets und Kulissen des Filmpark Babelsberg kommen beim Kinder-Halloween kleine und große Gruselfans auf ihre Kosten.

Am 31. Oktober 2019 verwandelt sich der Filmpark Babelsberg in ein Gruselparadies: Neben schaurigen Attraktionen werden für die Kids zahlreiche Mitmachaktionen angeboten. So konnten bereits in den vergangenen Jahren Kürbisse in furchteinflößende Laternen verwandelt, geheime Rezepte im Hexenhaus ausprobiert oder knifflige Rätsel gelöst werden. Nach zahlreichen Mitmachaktionen und Workshops führt das große Grusel-Finale über die Straße der Giganten.