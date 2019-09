Berlin zeigt «Original Bauhaus»

Die Ausstellung «Original Bauhaus» zeigt mehr als 1000 berühmte, bekannte oder auch vergessene Bauhaus-Arbeiten und erzählt die Geschichte dahinter.

Weltweit gibt es nur acht Versionen von Marianne Brandts Bauhaus-Klassiker ihres Tee-Extraktkännchens von 1924. Für die Ausstellung «Original Bauhaus» hat das Berliner Bauhaus Archiv erstmals sieben der kleinen Kännchen zusammentragen können, die jeweils kleine Abweichungen an Griff, Deckel oder Material aufweisen. Es ist eines von 14 Schlüsselobjekten, anhand derer die Ausstellung bis zum 27. Januar die Verhältnisse von Unikat und Serie, Remake und Original erzählt.

Das derzeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossene Berliner Bauhaus-Archiv, das Ende 2022 mit einem Erweiterungsbau wieder öffnen soll, musste dafür in die Berlinische Galerie ausweichen. «Original Bauhaus» ist der Berliner Schwerpunkt des Jubiläumsjahres aus Anlass der Gründung der Kunst- und Designschule Bauhaus vor 100 Jahren.

«Bauhaus kommt nicht aus dem Nichts»

Dies sagte Kuratorin Nina Wiedemeyer am 04. September 2019 in Berlin. Deswegen würden in der Ausstellung auch teils 1000 Jahre alte Vorlagen zu einzelnen Bauhaus-Stücken thematisiert. Auch historische Übungen für die Bauhaus-Schüler wurden rekonstruiert, elektronische Varianten wurden eigens für die Ausstellung entwickelt und können ausprobiert werden. Sehr aktuell sind auch zwölf neue Kunstproduktionen, die sich mit den gewählten Schlüsselprojekten auseinandersetzen, darunter etwa eine Video-Installation von Anna Henckel-Donnersmarck oder Fotoarbeiten von Thomas Ruff.