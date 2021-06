Kalayci wirft Abgeordnetem Missbrauch von Testangebot vor

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann Missbrauch von Testangeboten vorgeworfen. «Was mir missfallen hat, ist der parteipolitische Missbrauch dieser Testmöglichkeiten», sagte Kalayci am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Die «Teststelle Heilmann» habe demnach keine Zertifizierung mehr. «Bürgertesten heißt, dass die Stelle politisch, religiös neutral sein muss. Wenn auf dem Bus «Heilmann» steht, dann ist diese Teststelle nicht neutral», so die Gesundheitssenatorin. «Und deswegen hat diese Apotheke diese Zertifizierung nicht mehr.»

Heilmann hatte zum Bundestagswahlkampf im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf in Zusammenarbeit mit einer Apotheke die «Teststelle Heilmann» eingerichtet. Dort waren in einem Doppeldecker-Bus Corona-Tests möglich. Eigentlich hatte der CDU-Politiker vor, wie 2017 im Wahlkampf mit dem zum Café umgebauten Elektrobus durch seinen Wahlbezirk in Zehlendorf zu fahren. Das ging wegen der Corona-Pandemie nicht.