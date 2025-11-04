Aktuelle Sprache: Deutsch

Eine Million Bäume für Berlin

Herbst in Berlin 2017

Laut dem neuen Klimaanpassungsgesetz soll es in Berlin mehr Bäume und mehr «Kühlinseln» in Form von Grünanlagen geben. (Archiv)

© dpa

Berlin soll grüner werden und in den kommenden 15 Jahren Hunderttausende zusätzliche Bäume bekommen, um besser für den Klimawandel gewappnet zu sein.

Das Abgeordnetenhaus beschloss dazu in einer Sondersitzung mit breiter Mehrheit ein sogenanntes Klimaanpassungsgesetz. CDU, SPD, Grüne und Linke stimmten dafür, die AfD enthielt sich. Basis des Gesetzes war eine Vorlage der Bürgerinitiative «BaumEntscheid», die dazu ein Volksbegehren beantragt hatte. Die Koalitionsfraktionen CDU und SPD verhandelten mit dem Bündnis über einige Änderungen, so dass der Gesetzentwurf nun vom Parlament verabschiedet wurde. Ein Volksbegehren und ein möglicher Volksentscheid sind damit vom Tisch.

Bis 2040 soll die Zahl der Stadtbäume verdoppelt werden

Laut Gesetz soll Berlin bis 2040 über eine Million Bäume verfügen, mehr als doppelt so viele wie heute. Weitere Maßnahmen zur Klimaanpassung sind geplant, etwa Grünflächen als «Kühlinseln», mehr Regenwassermanagement und verbindliche Hitzeaktionspläne auf Landes- und Bezirksebene. 

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 4. November 2025
Letzte Aktualisierung: 4. November 2025

Weitere Meldungen