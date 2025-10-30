Kleidung für Obdachlose wird gesammelt

«Vorerst werden nur warme Männerkleidung inklusive Unterwäsche, Schlafsäcken und Isomatten angenommen. Frauenkleidung wird zurzeit nicht benötigt», teilte die BVG mit. Bei der Sammelaktion im Sommer seien von Mai bis Oktober 150 große Säcke voller Kleidung und Alltagsgegenstände zusammengekommen. Mit Beginn der kalten Jahreszeit will die BVG außerdem wieder in ihren Bahnhöfen über die Angebote der Kältehilfe Berlin informieren: «So können Menschen, die Unterstützung brauchen, direkt und unkompliziert erfahren, wo sie Hilfe und einen warmen Schlafplatz finden.»