Kleidung für Obdachlose wird gesammelt

Umfangreiche Sperrungen am Dreieck Funkturm
Im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke wird zunächst eine andere Brücke abgerissen. Das führt übers Wochenende zu Umleitungen und Sperrungen rund ums Dreieck Funkturm. mehr
Wer gut erhaltene Hosen, T-Shirts oder Pullover abzugeben hat, kann die Kleidung am kommenden Montag und Dienstag an wohnungslose Menschen spenden. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Johanniter und die Stadtmission beginnen mit der Wintersammelaktion und nehmen die Anziehsachen am U-Bahnhof Gesundbrunnen entgegen.
«Vorerst werden nur warme Männerkleidung inklusive Unterwäsche, Schlafsäcken und Isomatten angenommen. Frauenkleidung wird zurzeit nicht benötigt», teilte die BVG mit. Bei der Sammelaktion im Sommer seien von Mai bis Oktober 150 große Säcke voller Kleidung und Alltagsgegenstände zusammengekommen. Mit Beginn der kalten Jahreszeit will die BVG außerdem wieder in ihren Bahnhöfen über die Angebote der Kältehilfe Berlin informieren: «So können Menschen, die Unterstützung brauchen, direkt und unkompliziert erfahren, wo sie Hilfe und einen warmen Schlafplatz finden.»