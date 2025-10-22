Berlin zeigt in neuem AI-Hub Vorzüge der Hauptstadt

Giffey betonte, dass die Hauptstadt im bundesweiten Vergleich vor München derzeit der wichtigste Standort für KI-Start-ups sei. Der Hub wird zunächst am Innovations- und Start-up-Campus CIC Berlin angesiedelt. Umgesetzt wird die Initiative von der Wirtschaftsförderung Berlin Partner. 2025 stehen für das Projekt 725.000 Euro im Haushalt der Wirtschaftsverwaltung zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine Anschubfinanzierung. Berlin Partner wurde mit der Aufgabe betraut, daraus einen selbstständig tragfähigen Hub zu entwickeln.