Nettelbeckplatz heißt jetzt Martha-Ndumbe-Platz

Joachim Nettelbeck (1738 bis 1824), nach dem der Platz im Wedding bisher benannt war, war Obersteuermann auf Versklavungsschiffen und gilt als Verfechter von Kolonialismus, Sklaverei und rassistisch-imperialistischen Ideologien. Aus Sicht des Bezirks werden damit auch mit Blick auf die rechtlichen Voraussetzungen die nötigen Kriterien für die Umbenennung eines Straßennamens erfüllt.