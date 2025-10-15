Lichtenberg bekommt ein großes neues Wohnquartier

Im Wohnquartier Hohenschönhauser Straße - Weißenseer Weg, in dem künftig rund 1.000 Menschen leben sollen, sind außerdem eine neue Grundschule samt Turnhalle und Sportplatz vorgesehen. Das höchste Gebäude des neuen Quartiers soll 16 Geschosse haben, von denen die ersten sechs gewerblich genutzt werden, die übrigen für Wohnungen. Geplant sind auch eine mindestens viergeschossige Quartiersgarage sowie Unterkünfte für Studierende und Auszubildende. Bereits im Planungsgebiet vorhandene Tennisplätze und das Vereinsheim einer nahen Kleingartenanlage sollen erhalten bleiben, wie Slotty sagte.