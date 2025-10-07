Solarausbau: Fokus auf große Dachflächen

Mit Stand Montag waren in Berlin Giffey zufolge 53.000 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 459 Megawattpeak installiert. Megawattpeak ist die Einheit für die maximale Leistung einer Solaranlage. Damit können nach vorläufiger Schätzung aktuell rund 5,6 Prozent des in Berlin erzeugten Stroms aus Solaranlagen gewonnen werden. «Die bislang installierte Solarleistung entspricht etwa der Strommenge, die rund 165.000 Haushalte im Jahr verbrauchen», teilte die Wirtschaftsverwaltung mit. Das Land hat das Ziel, bis zum Jahr 2035 eine Gesamtleistung von 4.400 Megawattpeak und einen Solarstromanteil von 25 Prozent zu erreichen.