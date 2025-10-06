Lange Nacht des Impfens in Berlin am 8. Oktober

Die Aktion findet das dritte Jahr in Folge statt. Ziel ist es, auf die anstehende Impfsaison aufmerksam zu machen und die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine jährliche Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Influenza unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen. Eine Impfung wirke wie ein Schutzschild, erklärte kürzlich Johannes Nießen, kommissarischer Leiter des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit. «Sie senkt das Risiko schwerer Verläufe deutlich und kann so im Ernstfall Leben retten.»