35 Jahre Einheit: Berlin bekommt Helmut-Kohl-Allee

Wegner hatte den Schritt bereits auf einem CDU-Parteitag am 18. September angekündigt. «Es ist eine große Straße für einen großen Mann, dem wir viel zu verdanken haben», hatte der CDU-Landeschef dazu gesagt. Kohl ist auch Berliner Ehrenbürger. Eine Diskussion, an welcher Stelle an Kohl (1930-2017) erinnert werden soll, wurde in Berlin schon seit vielen Jahren geführt. Die Berliner Regierungsparteien CDU und SPD hatten im Koalitionsvertrag 2023 vereinbart, eine Straße oder einen Platz nach ihm zu benennen. Kohl gilt weltweit als «Kanzler der Einheit». In seine Amtszeit von 1982 bis 1998 fiel die deutsch-deutsche Wiedervereinigung.