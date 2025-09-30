Appell zum Start der Kältehilfe: Mehr Räume bereitstellen

Die Kältehilfesaison in Berlin beginnt am 1. Oktober und läuft bis Ende April. Zum Beginn der kälteren Jahreszeit stehen im Oktober nach Angaben der Senatsverwaltung für Soziales 720 Notübernachtungsplätze bereit. Danach steigt die Zahl der Plätze: Ab November stehen demnach 995 Plätze bereit, von Dezember bis März steigt die Zahl der Notübernachtungsplätze auf 1.144. Zum Ende der Saison seien im April noch 1.058 Plätze vorgesehen. Laut Senatsverwaltung werden derzeit vier weitere Objekte geprüft. Wenn diese genehmigt werden, könnten demnach mehr als 100 zusätzliche Plätze kurzfristig bereitgestellt werden.