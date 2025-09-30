Appell zum Start der Kältehilfe: Mehr Räume bereitstellen

Kältehilfe-Unterkunft in Berlin

Die Kältehilfesaison beginnt in Berlin am 1. Oktober und läuft bis Ende April. (Symbolbild)

© dpa

Zum bevorstehenden Start der Kältehilfe in Berlin ruft Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe Immobilienbesitzer dazu auf, bei der Bereitstellung von Räumlichkeiten zu unterstützen.

«Jede zusätzliche Immobilie, die wir für Notübernachtungen gewinnen können, bedeutet mehr Sicherheit für die Betroffenen», sagte die SPD-Politikerin laut einer Mitteilung. An Eigentümer gewandt appellierte sie: «Unterstützen Sie uns! Stellen Sie uns Räume für die Kältehilfe zur Verfügung!». 

Kältehilfe und Kältebusse


  • Kältehilfetelefon der Gebewo pro gGmbH: 030 343 971 40 (Täglich von Oktober bis April von 19 bis 23 Uhr)
  • Hilfe-Hotline für obdachlose Menschen der Obdachlosen-TaskforceX: 0157 805 978 70 (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr)
  • Kältebus der Berliner Stadtmission: 030 690 333 690 (Täglich von November bis März von 20 bis 2 Uhr)
  • Wärmebus des DRK-Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.: 030 600 300 1010 (Täglich von November bis März von 18 bis 24 Uhr)
  • Karuna Sub – Buslinie für obdachlose Menschen: 0157 866 050 80 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr)
  • In Notfällen: 110 oder 112

Kältehilfe startet im Oktober

Die Kältehilfe in der Hauptstadt lebe von der engen Zusammenarbeit vieler Akteure wie Ehrenamtlichen, Kirchen, Vereinen, Trägern, Bezirken und der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, sagte Kiziltepe. «Nur durch diese enge Zusammenarbeit gelingt es Jahr für Jahr, obdachlosen Menschen in der kalten Jahreszeit Schutz und Wärme zu bieten.» Es werde allerdings immer schwieriger, geeignete Immobilien zu finden.

720 Notübernachtungsplätze zum Start im Oktober

Die Kältehilfesaison in Berlin beginnt am 1. Oktober und läuft bis Ende April. Zum Beginn der kälteren Jahreszeit stehen im Oktober nach Angaben der Senatsverwaltung für Soziales 720 Notübernachtungsplätze bereit. Danach steigt die Zahl der Plätze: Ab November stehen demnach 995 Plätze bereit, von Dezember bis März steigt die Zahl der Notübernachtungsplätze auf 1.144. Zum Ende der Saison seien im April noch 1.058 Plätze vorgesehen. Laut Senatsverwaltung werden derzeit vier weitere Objekte geprüft. Wenn diese genehmigt werden, könnten demnach mehr als 100 zusätzliche Plätze kurzfristig bereitgestellt werden.

Helfern helfen: Spenden für die Kältehilfen

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung
Veröffentlichung: 30. September 2025
Letzte Aktualisierung: 30. September 2025

Weitere Meldungen