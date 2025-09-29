Anlaufstelle Gewalt gegen Frauen wird fortgeführt

«Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen und wachsendem Zuspruch im ersten Jahr ihres Betriebs wird die Anlaufstelle der Bundespolizei zum Schutz von Frauen vor Gewalt am Berliner Ostbahnhof um zunächst weitere zwei Jahre verlängert», teilte die Bundespolizei mit. Das Angebot ist Teil eines Pilotprojekts des Bundesinnenministeriums.