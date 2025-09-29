Aktuelle Sprache: Deutsch

Anlaufstelle Gewalt gegen Frauen wird fortgeführt

Anlaufstelle der Bundespolizei Gewalt gegen Frauen

Die Anlaufstelle Gewalt gegen Frauen am Ostbahnhof bleibt für weitere zwei Jahre. (Archivbild)

Die Anlaufstelle Gewalt gegen Frauen am Berliner Ostbahnhof wird fortgeführt.

«Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen und wachsendem Zuspruch im ersten Jahr ihres Betriebs wird die Anlaufstelle der Bundespolizei zum Schutz von Frauen vor Gewalt am Berliner Ostbahnhof um zunächst weitere zwei Jahre verlängert», teilte die Bundespolizei mit. Das Angebot ist Teil eines Pilotprojekts des Bundesinnenministeriums.

Angebot besteht seit August 2024

Die Anlaufstelle ist seit August 2024 am Ostbahnhof. Geschulte Mitarbeiterinnen betreuen dort im Rahmen des polizeilichen Opferschutzes alle Frauen, die Gewalt erfahren haben oder sich bedroht fühlen. Die Betroffenen erhalten dort rund um die Uhr Hilfe und haben die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 29. September 2025
Letzte Aktualisierung: 29. September 2025

